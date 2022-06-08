Трехлетний россиянин получил ожоги тела из-за муравьиной кислоты

В Ленобласти мальчик получил ожоги 35% тела из-за лопнувшей канистры с муравьиной кислотой

В Выборгском районе Ленинградской области трехлетний мальчик получил ожоги 35 процентов тела из-за лопнувшей канистры с муравьиной кислотой. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Удалось выяснить, что 45-летний отец россиянина оставил на крыльце пластиковую канистру, в которой находилась муравьиная кислота. Сын по недосмотру родителей присел на нее, в результате чего сосуд под ним лопнул.

После случившегося мальчика доставили в больницу. Медики диагностировали у него ожоги второй и третьей степени. У ребенка сильно пострадали правая рука, спина и ноги.

Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что пострадавший воспитывается в благополучной семье, на учете родители никогда не состояли.

Ранее в Ленобласти пятилетняя девочка упала лицом на мангал и получила серьезные ожоги. У пострадавшего ребенка медики диагностировали двухпроцентный ожог лица и кистей.

Девочку поместили в ожоговое отделение. Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства произошедшего.