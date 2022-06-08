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Пушилин заверил в скором формировании нового правительства ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заверил, что формирование нового правительства произойдет быстро
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заверил в скором формировании нового правительства. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Пушилина, формирование нового правительства произойдет «очень быстро». «Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись», — добавил он.

Глава ДНР отметил, что в этом процессе он рассчитывает на Виталия Хоценко, назначенного председателем правительства ДНР. Новому премьеру необходимо выстроить команду и расставить приоритеты, подчеркнул Пушилин.

Денис Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко председателем правительства 8 июня. Ранее в этот же день глава ДНР отправил правительство республики в отставку, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко.

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Марина Совина
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