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Пушилин назначил председателя правительства ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем правительства республики

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о назначении Виталия Хоценко председателем правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

В указе говорится, что Хоценко назначен на должность в соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции ДНР.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подтвердил, что Хоценко работал в ведомстве. Он курировал взаимодействие с регионами. «В решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, он сможет рассчитывать на нашу поддержку», — добавил Мантуров.

Виталий Хоценко — выпускник четвертого потока в «школе губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов.

8 июня Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко. В тот же день Хоценко был назначен исполняющим обязанности премьер-министра ДНР. Старое правительство продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

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Марина Совина
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