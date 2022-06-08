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Россиянам объяснили причины недоверия старшего поколения к психологам

Психолог Карина Чижова: взрослым детям не стоит силком вести родителей на терапию

Фото: Shutterstock

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Карина Чижова объяснила россиянам главную причину нежелания старшего поколения ходить к психологу. В интервью для сайта «Мел» она рассказала, как изменилось отношение к психологии со времен СССР и когда на самом деле стоит идти к психологу.

Чижова отмечает, что со времен Советского Союза в головах людей прочно закрепился стереотип, что к психологу обращаются только психически больные люди, однако в последнее время тенденция меняется. «В России спрос на психологию начался лет 15-20 назад, когда люди обратили внимание на терапевтическое направление. До этого был уклон в детскую и медицинскую психологию, психологи работали в поликлиниках или школах. И люди ходили к специалистам, только когда что-то начинало "болеть"», — объяснила Чижова.

Именно поэтому люди старшего поколения, по словам эксперта, не доверяют психологам и не обращаются к ним за помощью. «Современные молодые люди часто пытаются затащить родителей на терапию. Но это не всегда лучший исход. Взрослым сложно открыться и пересмотреть свои привычки. Их психика — ригидная (неподатливая) и сформированная. Чаще всего у них уже есть механизмы, которые помогают им справляться с эмоциональными потрясениями», — объяснила она и призвала взрослых детей не вести силком родителей на терапию, если они сами не хотят.

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Популярность психологии сегодня провоцирует многих людей записаться на консультацию психологу, даже если очевидной проблемы нет, что, по мнению эксперта, неправильно. «Если человека ничего не беспокоит, то не нужно искать проблему и что-то прорабатывать», — отметила Чижова.

Однако, считает она, если человеку действительно плохо, помощь специалиста необходима. «Бывает и наоборот: человек упорно игнорирует проблему или старается справиться с ней самостоятельно. Сделать это без помощи крайне сложно. Взять и вытянуть себя за волосы из какой-либо эмоциональной "дыры" едва ли возможно. Даже психологи регулярно проходят психотерапию. Нужен кто-то, кто будет тебя сопровождать, будет тебя лечить, будет тебе помогать», — заключила Чижова.

До этого врачи посоветовали россиянам способ избавиться от стресса. По их словам, физические упражнения помогут снизить уровень гормона стресса — кортизола.

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Елена Матвиенко
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