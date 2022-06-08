Россиянам объяснили причины недоверия старшего поколения к психологам

Психолог Карина Чижова: взрослым детям не стоит силком вести родителей на терапию

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Карина Чижова объяснила россиянам главную причину нежелания старшего поколения ходить к психологу. В интервью для сайта «Мел» она рассказала, как изменилось отношение к психологии со времен СССР и когда на самом деле стоит идти к психологу.

Чижова отмечает, что со времен Советского Союза в головах людей прочно закрепился стереотип, что к психологу обращаются только психически больные люди, однако в последнее время тенденция меняется. «В России спрос на психологию начался лет 15-20 назад, когда люди обратили внимание на терапевтическое направление. До этого был уклон в детскую и медицинскую психологию, психологи работали в поликлиниках или школах. И люди ходили к специалистам, только когда что-то начинало "болеть"», — объяснила Чижова.

Именно поэтому люди старшего поколения, по словам эксперта, не доверяют психологам и не обращаются к ним за помощью. «Современные молодые люди часто пытаются затащить родителей на терапию. Но это не всегда лучший исход. Взрослым сложно открыться и пересмотреть свои привычки. Их психика — ригидная (неподатливая) и сформированная. Чаще всего у них уже есть механизмы, которые помогают им справляться с эмоциональными потрясениями», — объяснила она и призвала взрослых детей не вести силком родителей на терапию, если они сами не хотят.

Популярность психологии сегодня провоцирует многих людей записаться на консультацию психологу, даже если очевидной проблемы нет, что, по мнению эксперта, неправильно. «Если человека ничего не беспокоит, то не нужно искать проблему и что-то прорабатывать», — отметила Чижова.

Однако, считает она, если человеку действительно плохо, помощь специалиста необходима. «Бывает и наоборот: человек упорно игнорирует проблему или старается справиться с ней самостоятельно. Сделать это без помощи крайне сложно. Взять и вытянуть себя за волосы из какой-либо эмоциональной "дыры" едва ли возможно. Даже психологи регулярно проходят психотерапию. Нужен кто-то, кто будет тебя сопровождать, будет тебя лечить, будет тебе помогать», — заключила Чижова.

До этого врачи посоветовали россиянам способ избавиться от стресса. По их словам, физические упражнения помогут снизить уровень гормона стресса — кортизола.