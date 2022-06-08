Курдская диаспора Швеции выступила против ее вступления в НАТО

Курдская диаспора в правительстве Швеции выступила против вступления страны в НАТО

Возможность вступления Швеции в НАТО вызвала волну недовольства со стороны местной курдской диаспоры, представленной в правительстве. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Один из представителей курдской автономии на северо-востоке Сирии Шияр Али подчеркнул, что основное возражение связано с тем, что вступление Стокгольма в альянс и укрепление отношений с Турцией — единственной страной НАТО, выступающей против присоединение шведской стороны — произойдет «за счет» курдов.

Курды, в частности, выступают против того, чтобы их лишили одного из ключевых убежищ. По данным WSJ, в Швеции живут около 100 тысяч курдов — один процент от общего населения страны. Шесть шведских парламентариев имеют курдское происхождение.

Турция поставила Швеции и Финляндии, также претендующей на членство в НАТО, целый ряд условий: среди них, в частности, снятие санкций, предоставление разведданных и выдача членов организаций, которые Анкара считает террористическими.