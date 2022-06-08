Россияне массово заинтересовались одним видом жилья

В «Этажах» зафиксировали в мае-июне рекордный спрос на загородные дома в России

В конце мая и в первую неделю июня россияне массово заинтересовались загородными домами — спрос на этот вид жилья в некоторых крупных городах превысил интерес к квартирам. Рекордный рост популярности частных объектов зафиксировали специалисты федеральной компании «Этажи», пишут «Известия».

Как отметили эксперты, в среднем по стране показатель в мае вырос до 29,3 процента. При этом квартирами на вторичном рынке интересовались 41,2 процента россиян, а новостройками — 29,5 процента. Однако в мае 2021 года спрос на загородную недвижимость была значительно ниже — на уровне 16,8 процента.

«Мы впервые отмечаем такой рекордный рост доли заявок на покупку загородной недвижимости. Он оправдан сложившейся ситуацией: возобновилась выдача сельской ипотеки, произошло расширение льготных программ кредитования, значительно вырос объем предложения и дисконт при продаже объектов», — пояснил руководитель центра загородной недвижимости «Этажи» Антон Сауков. По словам специалиста, наибольшей популярностью у россиян пользуются недорогие земельные участки, дачи и дома — ожидаемый бюджет покупки снизился в среднем на 5-10 процентов.

Максимальный уровень спроса на загородную недвижимость в «Этажах» зафиксировали в Кемерово (на подобные объекты приходилось 52 процента запросов), Иркутске (42 процента), Нефтеюганске (40 процентов), Тюмени (37 процентов) и Хабаровске (35 процентов). В Санкт-Петербурге и Москве доля интереса к загородной недвижимости в общем потоке заявок достигла 22 и 24 процентов соответственно.

По прогнозам Саукова, рынок загородной недвижимости в ближайшее время стабилизируется, так как цена квадратного метра в частных домах обычно в 1,2-2 раза ниже, чем в квартирах. «Это привлекает в этот сегмент все больше тех покупателей, которые хотят существенно улучшить свои жилищные условия. В части городов собственный дом можно приобрести по цене 1–2 комнатной квартиры», — добавил эксперт.

Повышенный интерес россиян к загородным домам ранее предсказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По мнению эксперта, этому поспособствует программа льготной ипотеки на самостоятельное строительство жилья без договора с подрядчиками.