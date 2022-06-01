В России предсказали повышение интереса к одному типу недвижимости

Ипотечный брокер Ракута предсказал повышение спроса на загородные дома

В России предсказали повышение спроса на один вид недвижимости — загородные дома. О том, что такое жилье станет популярнее, рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута изданию NEWS.ru.

Эксперт считает, что заинтересованности граждан в загородной недвижимости поспособствует программа льготной ипотеки на самостоятельное строительство жилья без договора с подрядчиками. Такая динамика практически не скажется на спросе на городские квартиры, так как многие не готовы постоянно жить в частном доме.

Ракута отметил, что тренд на строительство загородной недвижимости начался во время пандемии COVID-19 в 2020 году. «Можно сказать, что спрос и загородная недвижимость пережили второе рождение, он колоссально вырос. Тенденция сохранится и с запуском в том числе льготной семейной ипотеки под 5 процентов и льготной программы под 9 процентов», — добавил он.

Ранее в мае россияне назвали идеальную сумму для строительства дома. Половина участников опроса собирается потратить на новое жилье не более трех миллионов рублей, а каждый четвертый респондент планирует уложиться в четыре-пять миллионов рублей.