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Россияне назвали идеальную сумму для строительства дома

ЦИАН: половина опрошенных россиян собирается построить дом за три миллиона рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Половина опрошенных россиян планирует потратить на строительство дома не более трех миллионов рублей. Об этом сообщают аналитики компании ЦИАН, исследование которых есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Каждый четвертый респондент собирается уложиться в четыре-пять миллионов рублей. Отмечается, что по сравнению с апрелем прошлого года доля тех, кто назвал идеальной для строительства дома сумму в 20 миллионов рублей и более, снизилась и достигла почти нуля.

Также эксперты отметили, что россияне не всегда адекватно оценивают предстоящие затраты. По результатам опроса ЦИАН 2021 года, половина россиян также планировала уложиться в сумму в три миллиона рублей при строительстве дома, однако фактически затраты у большинства превысили эту сумму. Менее трети из них (28 процентов) потратили на строительство дома до трех миллионов рублей, а расходы большинства респондентов (39 процентов) достигли 6-20 миллионов рублей.

Наиболее предпочтительным размером участка для более чем половины опрошенных (59 процентов) оказались варианты площадью 6-12 соток, при этом земельные участки больше 20 соток практически не пользовались спросом.
Что касается площади постройки, то 46 процентов опрошенных планируют метраж будущего дома в пределах 100-150 «квадратов».

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Впервые за три года на российском загородном рынке наблюдается смещение спроса — покупатели отказываются от готовых домов в пользу земельных участков (их выбирает 39 процентов опрошенных) и самостоятельного строительства. Эксперты объясняют это дефицитом подходящих готовых вариантов, а также экономией бюджета на строительные работы и сокращением расходов на содержание. Кроме того, многие респонденты считают важной возможность построить дом под свои потребности, что говорит большом числе неликвидных вариантов на рынке, интересных скорее ради земельного участка, чем самого строения.

После 24 февраля 2022 года планы 61 процента россиян, рассматривавших приобретение загородной недвижимости, изменились. Из них 16 процентов отложили покупку из-за подорожания стройматериалов и неопределенности с уровнем доходов и занятостью, а девять процентов были вынуждены понизить требования к приобретаемому объекту. Некоторые россияне (шесть процентов опрошенных) отказались от «первички» и переориентировались на «вторичку», а другие (пять процентов) вместо покупки дома решили рассматривать для себя земельные участки.

Ранее стало известно. что спрос на аренду дач по итогам апреля и части мая вырос в 4,7 раза по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Кроме влияния сезонного роста спроса на дачи, эксперты отметили снижение цен на аренду летних дач. Часть россиян, которая передумала путешествовать летом, заинтересовалась арендой дачи для смены привычной обстановки.

Полина Кислицына
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