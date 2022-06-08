Вдовец придумал способ напомнить детям о матери и поругался с родителями

Вдовец показывал детям ролики матери и поругался с семьей из-за их желания найти ему пару

Пользователь Reddit поделился историей о том, как поссорился с родителями, желавшими найти ему новую супругу. По словам мужчины, родственники начали настаивать на том, чтобы он задумался о поиске подруги спустя год после смерти жены. Кроме того, родители рассказчика критиковали придуманный им способ, с помощью которого он напоминал детям о матери.

Автор поста написал, что овдовел пять лет назад. «У моей супруги были сильные судороги. Врачи предупреждали, что они могут привести к смерти», — объяснил он. Герой истории признался, что его супруга была готова к таким последствиям. Незадолго до смерти она записала несколько видео для своих детей: младшему на тот момент был год, а старшему — три года. «Она умерла, а дети все еще могут слышать, как их мать разговаривает с ними», — добавил он.

По словам автора, после смерти жены семья поддерживала его. Но спустя год его родители начали настаивать на том, чтобы он начал с кем-нибудь встречаться. Кроме того, они потребовали, чтобы мужчина не включал детям видео, записанные их матерью. Родственники считали, что из-за этого дети не смогут принять будущую возлюбленную героя истории как мать.

«Недавно родители пошли к моей теще и обвинили ее в том, что я не хочу искать новую жену. Она потеряла мужа, когда моей жене было два года. После этого у нее не было никаких отношений», — рассказал автор. По его словам, родители заявили матери жены, что она давит на своего зятя.

«Когда я узнал, что они сказали теще, я выгнал их из дома и предупредил, что вычеркну их из моей жизни, если они не перестанут убеждать меня найти пару», — заключил он.

В комментариях под постом пользователи осудили поведение семьи автора. По их мнению, родители героя истории должны были прислушаться к нему. Многие также добавили, что бабушка и дедушка не имеют права решать, как именно их внукам чтить память матери.