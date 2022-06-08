Россиянин совершил нападение на конвоира и пристава в суде

В Ростове-на-Дону обвиняемый в покушении на убийство напал в суде на конвоира и пристава

В Ростове-на-Дону возле Пролетарского районного суда произошло нападение подсудимого на конвоира и пристава. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, утром 8 июня мужчину доставили на процесс, чтобы судить за покушение на убийство. Он выскочил из автозака и с заточкой набросился на конвоира. Подсудимый забрал у него табельное оружие и выстрелил из него в судебного пристава.

Информации о состоянии силовиков пока нет, на место стянуты правоохранительные органы, идет выяснение обстоятельств ЧП.