Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Правоохранители предотвратили попытку побега россиянина из суда Ростова-на-Дону

Пристав и конвоир получили ранения при попытке побега мужчины из суда Ростова-на-Дону
Начало событий в новости Россиянин совершил нападение на конвоира и пристава в суде

Фото: Telegram-канал «Don Mash»

Правоохранительные органы предотвратили попытку побега обвиняемого в разбое из Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате нападения подсудимого пострадали двое силовиков — судебный пристав и конвоир. Когда автозак с подсудимым подъехал к суду и открылась дверь, мужчина сначала набросился с заточкой на конвоира, отобрал у него табельное оружие и выстрелил из него в пристава.

Оба силовика госпитализированы с серьезными ранениями. Их коллеги оцепили здание суда и обезвредили напавшего до прибытия спецназа. Сейчас с ним проводятся оперативные мероприятия.

Установлена его личность — это Иван Костюков, обвиняемый в разбойных нападениях на инкассаторов, отмечает Telegram-канал Mash.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Депутата потребовали посадить на 14 лет за крупнейшую в истории России взятку
Под Тамбовом застрелили «сахарного короля»
В результате наезда автомобиля на людей в Берлине погиб один человек
Более ста какаду внезапно попадали с деревьев и умерли
Глава украинской делегации вступился за Абрамовича
В Россию вернулся популярный бренд французской косметики
Российский диджей прожил месяц в чуме в Арктике и поделился впечатлениями
Захарова оценила решение Киева о создании лагеря для российских военнопленных
Москва выразила готовность «оформить гарантии» по разблокировке портов Украины
В Мариуполе спасли запертых украинских полицейских собак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.