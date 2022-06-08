Правоохранители предотвратили попытку побега россиянина из суда Ростова-на-Дону
Правоохранительные органы предотвратили попытку побега обвиняемого в разбое из Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
В результате нападения подсудимого пострадали двое силовиков — судебный пристав и конвоир. Когда автозак с подсудимым подъехал к суду и открылась дверь, мужчина сначала набросился с заточкой на конвоира, отобрал у него табельное оружие и выстрелил из него в пристава.
Оба силовика госпитализированы с серьезными ранениями. Их коллеги оцепили здание суда и обезвредили напавшего до прибытия спецназа. Сейчас с ним проводятся оперативные мероприятия.
Установлена его личность — это Иван Костюков, обвиняемый в разбойных нападениях на инкассаторов, отмечает Telegram-канал Mash.