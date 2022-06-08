Пытавшийся сбежать из суда Ростова-на-Дону получил ранение и попал в больницу

В МВД рассказали о полученном ранении мужчины, пытавшегося сбежать из суда Ростова-на-Дону

Мужчина, пытавшийся совершить побег из суда Ростова-на-Дону, получил ранение при задержании и сейчас госпитализирован в медучреждение. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, около 11 часов 8 июня в суд Пролетарского района города был доставлен 49-летний обвиняемый в серии разбойных нападений. Он напал на конвоира и ранил его заточкой в шею, после чего забрал табельный пистолет.

Мужчина выстрелил в судебного пристава и попытался сбежать. Однако напарник пристава открыл огонь по напавшему. Тот получил огнестрельное ранение и был обезоружен полицейским из конвойного подразделения.

Также доставлен в больницу пострадавший конвоир. Он находится в тяжелом состоянии, отмечает Telegram-канал Mash.

В настоящее время на месте ЧП следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося. Сообщалось, что побег пытался совершить Иван Костюков, обвиняемый в разбойных нападениях на инкассаторов.