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Появилось видео с места нападения у суда в Ростове-на-Дону

СКР показал видео с места нападения на конвоира и пристава у суда Ростова-на-Дону
Начало событий в новости Пытавшийся сбежать из суда Ростова-на-Дону получил ранение и попал в больницу

В Ростове-на-Дону у суда, где 8 июня произошло нападение на конвоира и пристава, работают следователи и криминалисты. Следственный комитет России (СКР) показал видео с места преступления в Telegram-канале «Следком».

На кадрах видны сотрудники ведомства, проводящие осмотр и сбор доказательств.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его фигурантом стал 49-летний местный житель Иван Костюков. По данным следствия, он попросил конвоира отвести его в туалет и там ударил заточкой. Забрав табельный пистолет, мужчина попытался скрыться, но ему помешал пристав. Тогда Костюков выстрелил в него, но был обезврежен другими приставами.

Сам напавший также получил ранение и был госпитализирован. Его должны были судить за серию разбойных нападений на инкассаторов.

Любовь Ширижик
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