После нападения подсудимого на конвоира и пристава в Ростове-на-Дону завели дело

СКР возбудил дело после нападения подсудимого на конвоира и пристава в Ростове-на-Дону

Начало событий в новости Появилось видео с места нападения у суда в Ростове-на-Дону

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов у суда в Ростове-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантом дела стал 49-летний местный житель Иван Костюков, напавший на конвоира и пристава во время попытки побега. Он сам был ранен при задержании и госпитализирован в медучреждение.

Его доставили в суд на слушания по его делу. Он обвиняется в серии разбойных нападений на инкассаторов. По данным следствия, Костюков попросил конвоира отвести его в туалет и там ударил заточкой. Забрав табельный пистолет, мужчина попытался скрыться, но ему помешал пристав. Тогда Костюков выстрелил в него, но был обезврежен другими приставами.