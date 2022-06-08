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ООН пригрозила миру дефицитом зерновых культур из-за роста цен на удобрения

Генсек ООН Гутерриш пригрозил миру дефицитом зерновых культур из-за роста цен на удобрения

Фото: Vincent Mundy / Reuters

Рост цен на удобрения, вызванный конфликтом на Украине, а также санкциями против России и Белоруссии может привести к дефициту зерновых культур, что затронет миллиарды людей по всему миру. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет РИА Новости.

По словам Гутерриша, цены на удобрения достигли рекордно высокого уровня и выросли более чем вдвое. «Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке», — пригрозил генсек ООН.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена раскололась из-за споров о том, как предотвратить глобальный продовольственный кризис, вызванный невозможностью вывезти зерно с территории Украины. Ряд чиновников захотели добиться частичного снятия санкций в отношении Белоруссии.

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Николай Чигасов
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