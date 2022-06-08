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Рой диких пчел поселился в ЖК под Москвой и попал на видео

Рой диких пчел поселился в жилом комплексе «Театральный парк» в Королеве

В жилом комплексе «Театральный парк» в семи километрах от МКАД поселился рой диких пчел. Внимание на ситуацию обратило издание «Комсомольская правда».

Инцидент в подмосковном Королеве, попавший на видео, произошел 7 июня, однако огласку в СМИ он получил только на следующий день. Впервые видеоролик был опубликован в Telegram-канале «Бурковское поле». На нем можно увидеть, что насекомые облепили стену под окном первого этажа малоэтажного дома, расположенного по адресу улица Полевая, 11, корпус 2.

«В ЖК "Театральный парк" поселился рой диких пчел. Интересно, как их будут убирать? Возможно, это подарок для местного пасечника и для владельца окна, под которым клад меда», — предположил автор поста в Telegram-канале.

Ранее, в мае, в Кении похитители скота сдались полиции после того, как знахарь наслал на них рой пчел. Знахарь помог своему знакомому, и в результате искусанные пчелами воры добровольно вернули мужчине козу и теленка.

Полина Кислицына
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Рой диких пчел поселился в ЖК под Москвой и попал на видео
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