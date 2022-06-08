Раскрыты причины укрепления рубля

Аналитик Васильев объяснил укрепление рубля разницей между экспортом и импортом России

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что курс рубля все меньше привязан к российской экономике. Этот фактор влияет на отечественную валюту и прогнозы по ней, сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Васильев объяснил, что рубль, как и раньше, определяется разницей между экспортом и импортом. До настоящего момента на валюту также воздействовали потоки капитала и покупка валюты Минфином по бюджетному правилу. Однако сейчас эти факторы отсутствуют.

Васильев раскрыл причины укрепления рубля и связал эту тенденцию с высокими ценами на нефть, зерно и удобрения. По его словам, экспорт России увеличился за счет поставок этих товаров, в то время как импорт сузился из-за санкций и экономического спада. Разница между экспортом и импортом стала больше, что привело к укреплению валюты.

«Высокие цены на нефть во многом компенсируют падение объемов экспорта и геополитический дисконт к эталонным сортам. Отток капитала, который раньше был одним из главных факторов ослабления рубля в кризис, теперь по большей части закрыт из-за жестких валютных ограничений и санкций Запада», — подчеркнул Васильев.

По мнению специалиста, динамику курса рубля в краткосрочной перспективе составляет стоимость основных экспортных товаров России, темпы восстановления импорта и действия властей по сдерживанию укрепления рубля.