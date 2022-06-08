Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыты причины укрепления рубля

Аналитик Васильев объяснил укрепление рубля разницей между экспортом и импортом России

Фото: Unsplash

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что курс рубля все меньше привязан к российской экономике. Этот фактор влияет на отечественную валюту и прогнозы по ней, сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Васильев объяснил, что рубль, как и раньше, определяется разницей между экспортом и импортом. До настоящего момента на валюту также воздействовали потоки капитала и покупка валюты Минфином по бюджетному правилу. Однако сейчас эти факторы отсутствуют.

Васильев раскрыл причины укрепления рубля и связал эту тенденцию с высокими ценами на нефть, зерно и удобрения. По его словам, экспорт России увеличился за счет поставок этих товаров, в то время как импорт сузился из-за санкций и экономического спада. Разница между экспортом и импортом стала больше, что привело к укреплению валюты.

«Высокие цены на нефть во многом компенсируют падение объемов экспорта и геополитический дисконт к эталонным сортам. Отток капитала, который раньше был одним из главных факторов ослабления рубля в кризис, теперь по большей части закрыт из-за жестких валютных ограничений и санкций Запада», — подчеркнул Васильев.

По мнению специалиста, динамику курса рубля в краткосрочной перспективе составляет стоимость основных экспортных товаров России, темпы восстановления импорта и действия властей по сдерживанию укрепления рубля.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США предложили российскому послу осудить политику Путина
Канада и США усилят экспортный контроль товаров и технологий из-за России
Украина захотела купить израильский «Железный купол»
В Мелитополе заявили о решенной проблеме незаконного оружия
Стало известно о минимальной стоимости аренды квартир в центре Москвы
Стало известно о разногласиях между офисом Зеленского и украинскими военными
Россия назвала передачу Киеву артиллерийских систем безответственностью
Раскрыты причины укрепления рубля
Стало известно местонахождение оставшегося без работы Познера
В Госдуме раскрыли подробности об индексации тарифов ЖКХ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.