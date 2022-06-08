Депортацию беженцев из Великобритании в Руанду оспорят в суде

В Великобритании оспорят решение о депортации 130 беженцев в Руанду

В Великобритании оспорят депортацию в Руанду около 130 нелегально проживающих беженцев. Об этом сообщает The Guardian.

14 июня британские власти должны были выслать 130 беженцев из разных стран в Руанду, однако несколько организаций, в числе которых Профсоюз сотрудников сферы услуг (PCS), благотворительная организация Care4Calais и движение Detention Action, подали в суд на решение британского министра внутренних дел Прити Патела.

Заявители будут оспаривать утверждения Патела о том, что Руанда является «безопасной третьей страной». Также организации указывают на недостаточные меры по профилактике малярии в Руанде и несоответствие решения министра закону о правах человека.

В ближайшие дни ожидается еще один иск — от благотворительной организации по борьбе с пытками Freedom From Torture.

В ответ на решение главы ведомства беженцы начали протестовать и объявили голодовку, передает Al Jazeera. В интервью изданию выходец из Сирии рассказал, что бежал из охваченной войной страны после отказа вступить в армию и прибыл в Великобританию без документов, переезжать в Руанду он не собирается.

Число пересекающих границу Великобритании в этом году превысило отметку в 10 тысяч человек. Ранее британское министерство внутренних дел опубликовало документ по результатам соглашения Лондона и Кигали, согласно которому нелегальные мигранты будут официально депортированы в Руанду.