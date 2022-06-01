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В Британии назвали дату начала депортации нелегалов в Африку

Independent: Лондон намерен начать депортировать первых мигрантов в Руанду 14 июня

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Первые нелегальные мигранты будут депортированы из Великобритании в Руанду 14 июня. Такую дату начала высылки беженцев, которые прибыли в страну несмотря на отказ во въезде, назвали британские власти, сообщает газета Independent.

Ранее британское министерство внутренних дел опубликовало документ по результатам соглашения Лондона и Кигали, по которому нелегальные мигранты будут официально депортированы в Руанду. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что украинские беженцы тоже попадают под определение нелегалов в документе и поэтому могут быть подвержены депортации в Африку.

Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия не намерена высылать украинских беженцев в Руанду, как это делают в случае поимки мигрантов-нелегалов.

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Дмитрий Сотак
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