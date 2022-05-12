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Джонсон высказался об отправке украинских беженцев в Руанду

Премьер Британии Джонсон пообещал, что украинских беженцев не будут высылать в Руанду

Фото: Oli Scarff / Reuters

Британия не будет высылать украинских беженцев в Руанду, как это делают в случае поимки мигрантов-нелегалов. Об этом высказался премьер-министр страны Борис Джонсон в интервью радио LBC.

«[Отправки] не произойдет. У нас две разные схемы для украинцев. Обе они невероятно щедры и направлены на то, чтобы помочь людям, у которых есть родственники на Украине, помочь перевезти их в Великобританию», — пообещал Джонсон.

Ранее британское министерство внутренних дел опубликовало документ по результатам соглашения Лондона и Кигали, по которому нелегальные мигранты будут депортированы в Руанду. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что украинские беженцы попадают под определение нелегалов в документе и поэтому могут быть подвержены депортации в Африку.

4 мая The Independent сообщило, что украинские беженцы, прибывшие в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. По данным опроса благотворительных организаций, 58 процентов проживают в неподобающем жилье, еще 17 процентов сталкивались с риском остаться на улице.

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Дмитрий Сотак
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