Захарова раскрыла планы Британии по депортации украинских беженцев

Захарова заявила, что Британия планирует депортировать украинских беженцев в Руанду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла планы Великобритании по депортации украинских беженцев. Она написала в своем Telegram-канале, что британское министерство внутренних дел опубликовало соответствующее руководство.

«Согласно документу, люди, которые "добирались до Великобритании через безопасные третьи страны", такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Я не шучу», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что депортации также могут подвергнуться беженцы из Афганистана, которые «сотрудничали там с британскими силовиками».

Ранее The Independent сообщило, что украинские беженцы, прибывшие в Великобританию, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. По данным опроса благотворительных организаций, 58 процентов проживают в неподобающем жилье, еще 17 процентов сталкивались с риском остаться на улице.

