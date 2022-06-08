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На Сахалине 12 человек оштрафовали за дискредитацию российской армии

На Сахалине 12 местных жителей оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда / РИА Новости

На Сахалине 12 местных жителей оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом «Ленте.ру» в среду, 8 июня, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, всего возбуждено 19 административных дел по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» КоАП РФ в отношении 13 человек.

При этом 12 из них уже оштрафованы на суммы от 30 до 35 тысяч рублей. Еще два административных дела в ближайшее время рассмотрит Корсаковский городской суд. Максимальный штраф по вменяемой статье составляет 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь в поселке Ноглики на севере острова. Утром 27 мая фигурант бросил свою куртку на мемориальный комплекс, одежда загорелась, и огонь повредил часть объекта. Вечный огонь находился на территории памятника Воинам-землякам.

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Леонид Микуляк
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