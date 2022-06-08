На Сахалине 12 человек оштрафовали за дискредитацию российской армии

На Сахалине 12 местных жителей оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

На Сахалине 12 местных жителей оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом «Ленте.ру» в среду, 8 июня, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, всего возбуждено 19 административных дел по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» КоАП РФ в отношении 13 человек.

При этом 12 из них уже оштрафованы на суммы от 30 до 35 тысяч рублей. Еще два административных дела в ближайшее время рассмотрит Корсаковский городской суд. Максимальный штраф по вменяемой статье составляет 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь в поселке Ноглики на севере острова. Утром 27 мая фигурант бросил свою куртку на мемориальный комплекс, одежда загорелась, и огонь повредил часть объекта. Вечный огонь находился на территории памятника Воинам-землякам.