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Россиянина арестовали за осквернение Вечного огня

СКР сообщил об аресте мужчины, который осквернил Вечный огонь на Сахалине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь в поселке Ноглики на севере острова. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 29 мая, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

По данным ведомства, утром 27 мая фигурант бросил свою куртку на мемориальный комплекс, одежда загорелась и огонь повредил часть объекта. Вечный огонь находился на территории памятника Воинам-землякам, он же — скульптурная композиция «Тыл — фронту» в поселке Ноглики.

Следствие установило, что к инциденту причастен 43-летний местный житель. Его помог вычислить очевидец произошедшего. Задержанному предъявлено обвинение в повреждении объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. Наказание по вменяемой статье УК РФ — штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. По ходатайству следствия фигурант помещен в изолятор на время расследования.

Ранее сообщалось, что на Сахалине возбудили уголовное дело из-за осквернения Вечного огня в том же поселке.

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Леонид Микуляк
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