Следователи завели дело из-за осквернения Вечного огня

После осквернения Вечного огня на Сахалине в СКР завели уголовное дело

На Сахалине возбудили уголовное дело из-за осквернения Вечного огня в поселке Ноглики. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленники повредили возведенный в 1987 году мемориальный комплекс в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. О случившемся стало известно из публикаций местных средств массовой информации. Дело возбудили по статье 243 («Уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений, увековечивающий память погибших при защите Отечества») УК РФ.

19 мая сообщалось, что в Норильске арестовали местного жителя, разместившего в соцсетях видео с сожжением георгиевской ленты.