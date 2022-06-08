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В Башкирии состоится фольклорный праздник «Салауат йыйыны»

В Башкирии 11 июня пройдет фольклорный праздник «Салауат йыйыны»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Башкирии возле деревни Новые Каратавлы пройдет фольклорный праздник «Салауат йыйыны». Об этом пишет «Башинформ» со ссылкой на администрацию Салаватского района республики.

Мероприятие состоится 11 июня на поле сабантуя. Участников ждут концертная программа, театрализованное представление Легенда о Шайтан-Кудейском роде», а также конкурсы юрт, сувенирной продукции, коллективов художественной самодеятельности.

Помимо этого, будут проводиться состязания и народные игры, конные скачки и турнир по борьбе курэш. Посетителям предложат отведать блюда национальной башкирской кухни, также их познакомят с бытом и обычаями башкир.

Ранее сообщалось, что в Казани состоится VI православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Праздничные мероприятия проведут на трех площадках, а хедлайнером станет группа «Рондо».

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Евгений Шульгин
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