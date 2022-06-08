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В Казани пройдет православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе»

В Казани с 12 по 13 июня пройдет VI православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани состоится VI православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Праздничные мероприятия проведут на трех площадках, а хедлайнером станет группа «Рондо», передает «Татар-информ».

Мероприятие пройдет с 12-го по 13 июня. В первый день праздника в храме сошествия Святого Духа пройдут вечерняя служба, литургия и общая трапеза. Также состоится концерт духовной музыки от казанских коллективов. Возле театра кукол «Экият» проведут церемонию открытия фестиваля, там же откроются фуд-корт и ярмарка. В доме святителя Иоасафа проведут мастер-класс по живописи и занятие от руководителя ансамбля «Сирин» Андрея Котова.

Во второй день фестиваля посетителей ждут мастер-классы по народным ремеслам, мотошоу, выступления групп LARGO, «ЖИВаGO» и «Бубамара Брасс Бэнд». Принять участие во всех основных мероприятиях «Духова дня в Суконной слободе» можно будет бесплатно.

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Евгений Шульгин
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