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Сбербанк временно приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов

Сбербанк временно приостановил расчеты в китайских юанях для корпоративных клиентов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе банка.

В кредитной организации подчеркнули, что мера затронула клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайской валюте. Сейчас Сбербанк ведет работу с партнерами из Китая по возобновлению расчетов.

8 июня стало известно, что Московская биржа в ближайшие месяцы запустит торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин пояснил, что игроки «видят интерес к этим валютам и понимают, что в них будет ликвидность». Он добавил, что для возможного запуска биржа рассматривает около 20 валютных пар.

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