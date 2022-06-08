Сбербанк временно приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов

Сбербанк временно приостановил расчеты в китайских юанях для корпоративных клиентов

Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе банка.

В кредитной организации подчеркнули, что мера затронула клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайской валюте. Сейчас Сбербанк ведет работу с партнерами из Китая по возобновлению расчетов.

8 июня стало известно, что Московская биржа в ближайшие месяцы запустит торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин пояснил, что игроки «видят интерес к этим валютам и понимают, что в них будет ликвидность». Он добавил, что для возможного запуска биржа рассматривает около 20 валютных пар.