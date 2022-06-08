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Оральный секс за рулем закончился аварией и травмой половых органов водителя

Во Флориде водитель получил травму половых органов из-за аварии во время орального секса

Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters

В американском городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, водитель и его пассажирка попытались заняться оральным сексом, не останавливая автомобиль. Об этом сообщает WPLG.

Попытка закончилась аварией. Мужчина, находившийся за рулем, не справился с управлением и врезался в фургон FedEx. В результате он получил травму половых органов. Женщина, которая ехала с ним, не пострадала.

По утверждению очевидцев, в момент столкновения виновники происшествия были полностью раздеты. Водитель и пассажир фургона Fedex отделались легкими травмами.

В 2017 году сообщалось, что по данным социологов из Университета Южной Дакоты, 33 процента мужчин и девять процентов женщин практиковали занятия сексом, когда один из партнеров находился за рулем движущегося автомобиля. Участники исследования не сообщали, приводило ли это к дорожным авариям.

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Олег Парамонов
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