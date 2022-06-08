Способ блогерши примерять обувь в магазине вызвал возмущение в сети

The Sun: блогершу Лорен Кларакс раскритиковали за примерку обуви без носков в магазине

Способ блогерши Лорен Кларакс примерять обувь в магазине вызвал возмущение в сети. На соответствующий TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

Для видео юзерша с никнеймом laurenclarax выбрала в одном из магазинов ирландского ретейлера Primark несколько пар туфель, которые, по ее мнению, не являются стильными. Так, внимание девушки привлекли массивные черные сабо с крупными золотыми цепями, текстильные кроссовки серого цвета, а также лоферы на платформе и шлепанцы с болотно-зелеными ремешками. Каждую модель Кларакс иронично прокомментировала.

Ролик стал вирусным и набрал более 1,2 миллиона просмотров. Юзерша предполагала, что сюжет будет забавным, однако подписчики раскритиковали действия девушки. «Меня больше шокировало то, что она примеряет их без носков», «Теперь и вы можете подхватить бородавки», «Не могу поверить, что есть люди, которые не надевают носки перед примеркой обуви», — писали пользователи сети.

В апреле фитнес-блогерша Пейтон Фэлэш примерила летние наряды и удивилась своему нелепому внешнему виду. Девушка позировала в мини-платьях на тонких бретелях, демонстрируя мускулистые ноги и бицепсы. По словам спортсменки, вещи выглядели смешно на ее рельефном теле.