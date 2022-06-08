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Шольц рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц обсудил с президентом Украины Зеленским экспорт зерна и военную ситуацию
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК в Telegram.

Глава кабмина Германии рассказал украинскому главе государства о своих последних телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отмечается, что политики также обсудили гуманитарную и военную ситуацию на Украине.

В аппарате Шольца уточнили, что в ходе беседы политики подчеркнули необходимость сделать все возможное, чтобы обеспечить экспорт зерна с Украины, в том числе морским путем. «Канцлер Германии и президент Украины также продолжают обмен мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились продолжать поддерживать тесные контакты», — добавили в Берлине.

1 июня Шольц заявил, что правительство ФРГ приняло решение о передаче Украине в рамках военной помощи современных зенитных ракетных комплексов ПВО IRIS-T SL. Инициатором поставок вооружений в интересах украинской армии выступила компания-производитель Diehl Defence.

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Виктория Кондратьева
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