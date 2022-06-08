Военный эксперт назвал две новые задачи спецоперации на Украине

Военный эксперт Шурыгин заявил о двух новых задачах спецоперации России на Украине

Перед российскими военными стоят еще несколько основных задач в рамках спецоперации на Украине. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По словам специалиста, ВС РФ вскоре завершат очередной этап спецоперации на Украине, он закончится ожесточенными боями за Славянск и Краматорск, после чего начнется новое крупномасштабное наступление. «В первую очередь им предстоит завершить наступательную операцию в Донбассе. Она уже идет к окончанию», — пояснил Шурыгин.

Эксперт отметил, что союзным силам нужно оттеснить украинскую группировку от Донецка. «Для этого надо завершить наступление на Авдеевку и Пески. Заключительный удар будет нанесен по Славянску и Краматорску, где окончательно решится судьба большой группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои за эти города станут завершающими на этом этапе. По моему мнению, на это понадобится от одного до полутора месяцев», — продолжил собеседник.

Шурыгин предположил, что для решения задач демилитаризации и денацификации Украины может потребоваться проведение дополнительных этапов операции, включая Николаево-Одесский. «Мы должны обеспечить проход к Приднестровью. При сохранении темпов мы можем уложиться в три месяца», — сообщил Шурыгин.

Следующий этап — взятие под контроль Запорожья, Харькова и Днепропетровска, на которое может уйти не менее четырех месяцев.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.

