Российская компания решила конкурировать с Planet Labs и Maxar

«Ъ»: руппа «Ситроникс» решила запустить 157 спутников, конкурируя с Planet Labs и Maxar

Российская группа компаний «Ситроникс» решила конкурировать с Planet Labs, Maxar и «Роскосмосом» на рынке спутниковых изображений. Об этом пишет «Ъ».

Согласно газете, в «Ситроникс» разработали проект спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), предполагающий запуск до 2025 года 157 малых и сверхмалых спутников. Стоимость программы оценивается в 20 миллиардов рублей, половину из которых предлагается взять у государства.

В настоящее время компания в собственный проект вложила миллиард рублей.

Отмечается, что в качестве комплектующих спутников планируется использовать зарубежные микроэлектронные схемы категории Industrial, которые через три-пять лет могут быть заменены на российские решения.

Как пишет ТАСС, в «Роскосмосе» выразили мнение, что «подобные частные инициативы при поддержке госкорпорации могут иметь ощутимый эффект и обеспечить социально-экономическое и технологическое развитие государства».