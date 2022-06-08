Врач с Первого канала раскрыл правильный способ уложить ребенка спать

Врач Продеус заявил, что ребенка в возрасте месяца нужно укладывать спать после кормления

Иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл правильный способ уложить спать маленького ребенка. Рекомендациями врач поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам доктора, ребенок в возрасте от шести месяцев до года должен засыпать на том месте, куда его уложили. «Иначе он испугается, проснувшись ночью: он помнит, что засыпал на руках мамы, со светом, со звуками, а проснулся в другом месте на подушке и под одеялом — в темноте и один. Конечно, он раскричится», — заявил Продеус. Он подчеркнул, что в связи с этим детям в таком возрасте лучше засыпать у себя в кровати под голос матери.

Врач также отметил, что новорожденных от месяца до полутора месяцев нужно класть в кровать сразу после кормления. Он рекомендовал матерям успокоить ребенка, поговорив с ним, спев ему песню и поносив его на руках. Младенец может ненадолго проснуться и поплакать, например, из-за прохладной простыни, уточнил Продеус. В этом случае матери нужно дать ребенку соску, положить руку ему на живот и постоять рядом с кроватью, разъяснил доктор.

Дети от шести месяцев больше времени бодрствуют и после кормления обычно активны, написал Продеус. «Вы его поносите, поговорите, положите в кровать. И если он изначально спал один в своей кроватке, то он просто будет лежать, гулить, "разговаривать" и вскоре заснет», — посоветовал медик. В случае, если ребенок не закрывает глаза и не засыпает, матери следует снова взять его на руки, поговорить с ним, после чего опять уложить в кровать, добавил он.

Ранее Продеус также раскрыл препарат, прием которого снижает риск тромбозов. По его словам, таким полезным свойством обладает аспирин. Врач также рассказал о противораковом действии этого лекарства.