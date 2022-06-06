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Врач раскрыл полезное свойство популярного препарата

Врач Продеус рассказал, что прием аспирина снижает риск тромбозов

Фото: imageBROKER.com / Globallookpress.com

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл препарат, прием которого снижает риск тромбозов. По его словам, таким полезным свойством обладает аспирин. Соответствующая публикация появилась в понедельник, 6 июня, в его Telegram-канале.

«Аспирин для нас — это не вопрос только сердечного препарата. Аспирин еще и препарат, который помогает иммунитету», — рассказал Продеус. По словам врача, этот популярный препарат мешает тромбоцитам слипаться и таким образом препятствует развитию тромбозов. Также, как отметил он, лекарство снижает риски возникновения инфарктов и инсультов.

Кроме того, аспирин может защитить от рака, добавил Продеус. «Использование аспирина показало: многим опухолям мешает метастазировать аспирин. Это исключительно важно. К сожалению, эта особенность аспирина недооценена. Хотя в медицине она известна, и очень важна для людей в возрасте», — подчеркнул иммунолог.

Ранее Продеус назвал важное условие для приема детьми витаминов. По словам педиатра, при сбалансированном и разнообразном рационе ребенок получает необходимые витамины из пищи и не нуждается в дополнительном приеме искусственных добавок. Исключением является витамин D, уточнил он.

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Евгения Наумова
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