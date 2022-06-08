Путин выразил соболезнования президенту Ирана из-за железнодорожной катастрофы

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил соболезнования своему иранскому коллеге Ибрахиму Раиси в связи с железнодорожной катастрофой, в которой погибли более 20 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни», — написали в сообщении.

Утром 8 июня поезд, следовавший из иранского города Мешхед в Йезд, столкнулся с экскаватором на железнодорожных путях. На место ЧП направили аварийно-спасательные службы из соседних регионов страны. Министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми заявил, что ведомство берет на себя ответственность за трагедию, независимо от его причин.