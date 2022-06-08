Число погибших при крушении поезда в Иране увеличилось

Число погибших при крушении поезда на востоке Ирана возросло до 17 человек

В Иране увеличилось число погибших в результате крушения поезда на востоке страны. Агентство YJC уточняет, что жертвами катастрофы стали 17 человек.

Более того, губернатор города Тебес, близ которого произошел сход поезда с рельсов, добавил, что есть вероятность найти раненых или погибших под перевернувшимися вагонами.

Также сообщается, что в результате крушения с рельсов сошли восемь вагонов, три из них опрокинулись. В поезде в этот момент находились 430 пассажиров. Помимо погибших около 50 человек пострадали, 15 находятся в тяжелом состоянии, добавило агентство.

Министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми заявил, что ведомство берет на себя ответственность за трагедию, независимо от его причин, передает агентство IRNA.

Поезд, следовавший из Мешхеда в Йезд, столкнулся с экскаватором на железнодорожных путях утром 8 июня. На место ЧП направили аварийно-спасательные службы из соседних регионов страны.