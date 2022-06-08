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В Иране 13 человек погибли из-за крушения поезда

В Иране из-за столкновения с экскаватором сошел с рельсов поезд, 13 человек погибли

Кадр: Yenisafak

На востоке Ирана утром 8 июня сошел с рельсов поезд, по меньшей мере 13 человек погибли, сообщает агентство IRNA.

По информации агентства, столкновение произошло около 5:30 по местному времени (4:00 по московскому). Пассажирский поезд, следовавший из Мешхеда в Йезд, столкнулся с экскаватором около города Тебес, в результате чего четыре вагона сошли с рельсов и опрокинулись.

Губернатор региона сообщил, что из-за крушения погибли как минимум 13 человек. Около 50 пострадали, при этом число пострадавших может вырасти. Всего в поезде в этот момент находилось 348 пассажиров.

На место ЧП направили аварийно-спасательные службы из соседних регионов страны.

3 июня на юге Германии сошел с рельсов поезд, следовавший из Гармиш-Партенкирхен в направлении Мюнхена, несколько вагонов опрокинулись. В результате погибли пять человек, среди них две гражданки Украины.

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Антон Похиляк
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