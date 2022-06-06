Среди погибших в результате крушения поезда в Германии оказались две украинки

В результате крушения поезда на юге Германии погибли две украинки

Среди пятерых погибших в результате крушения поезда на юге Германии оказались две украинки, приехавшие в ФРГ после начала российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, у одной из погибших был ребенок. Мальчик получил серьезные травмы и находится в больнице.

Пятая жертва, мужчина, был найден под поездом в субботу после того, как спасателям удалось поднять сошедшие с рельсов вагоны. «На данный момент мы считаем, что других жертв не было, но я пока не могу сказать наверняка», — заявил журналистам заместитель начальника региональной полиции Франк Хеллвиг.

В момент катастрофы в поезде находились 140 пассажиров. Минимум 44 человека получили ранения, 15 из них были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. По словам представителя полиции Верхней Баварии, поезд был переполнен людьми, «отсюда и большое количество раненых».

Министр транспорта Баварии Кристиан Бернрайтер рассказал, что причиной аварии, по мнению экспертов, может быть технический дефект на железнодорожных путях или неисправность в самом поезде.

Крушение поезда произошло 3 июня на юге Германии. Поезд, следовавший из Гармиш-Партенкирхен в направлении Мюнхена, сошел с рельсов, несколько вагонов опрокинулись.