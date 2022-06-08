Пушилин назначил экс-помощника Минстроя России замглавы правительства ДНР

Глава ДНР Пушилин назначил экс-помощника Минстроя России Солнцева замглавы правительства

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил экс-помощника Минстроя России Евгения Солнцева заместителем главы правительства. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

В документе отмечается, что Солнцев назначен на должность в соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции республики. Указ вступает в силу со дня подписания — 8 июня.

В этот же день Пушилин назначил Виталия Хоценко, бывшего сотрудника Минпромторга России, председателем правительства республики. Предыдущее правительство было отправлено в отставку, однако оно продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.