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Пушилин назначил экс-помощника Минстроя России замглавы правительства ДНР

Глава ДНР Пушилин назначил экс-помощника Минстроя России Солнцева замглавы правительства
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назначил экс-помощника Минстроя России Евгения Солнцева заместителем главы правительства. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

В документе отмечается, что Солнцев назначен на должность в соответствии со статьями 59, 60, 76 конституции республики. Указ вступает в силу со дня подписания — 8 июня.

В этот же день Пушилин назначил Виталия Хоценко, бывшего сотрудника Минпромторга России, председателем правительства республики. Предыдущее правительство было отправлено в отставку, однако оно продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

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Марина Совина
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