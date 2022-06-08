Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме объяснили решение Киева создать спецлагерь для военнопленных

Депутат Чепа объяснил назначение спецлагеря для пленных на Украине видимостью успеха ВСУ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Назначение отдельного спецлагеря для российских военнопленных, который создается на Украине, состоит в том, чтобы показать видимость успехов вооруженных сил республики. Так решение Киева объяснил первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

Депутат выразил уверенность, что помимо попавших в плен российских военных там будут «подставные, фейковые товарищи, которые будут говорить всякие гадости».

Из представителей ВСУ в настоящее время в плен сдалось порядка семи тысяч человек, большая часть из которых — представители нацбатальонов. Среди военнопленных есть и иностранные наемники, уточнил Чепа. Он добавил, что отношение к военнопленным в России и на Украине существенно отличается.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в республике создали специальный лагерь для российских военнопленных, в отношении которых маловероятен обмен. При этом он уточнил, что остальные попавшие в плен военные ВС РФ содержатся в учреждениях, которые разбросаны почти по всей территории страны.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Автомобиль Госдумы сбил человека на переходе в центре Москвы
Кинолог назвал наиболее опасные для собак виды насекомых
Американские гимнастки захотели отсудить миллиард долларов у ФБР
Сбивший курьера на автомобиле с мигалкой водитель рассказал о моменте ДТП
Кара-Мурзе продлили срок ареста по делу о дискредитации российской армии
Стилистка назвала старящую любую женщину одежду
Суд на Украине запретил первую «пророссийскую партию»
Чон Джонгук из BTS поделился своим способом делать утреннюю зарядку
Стало известно о снижении стоимости путевок в Крым
Суд арестовал активы Google еще на полмиллиарда рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.