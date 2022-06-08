В Госдуме объяснили решение Киева создать спецлагерь для военнопленных

Депутат Чепа объяснил назначение спецлагеря для пленных на Украине видимостью успеха ВСУ

Назначение отдельного спецлагеря для российских военнопленных, который создается на Украине, состоит в том, чтобы показать видимость успехов вооруженных сил республики. Так решение Киева объяснил первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

Депутат выразил уверенность, что помимо попавших в плен российских военных там будут «подставные, фейковые товарищи, которые будут говорить всякие гадости».

Из представителей ВСУ в настоящее время в плен сдалось порядка семи тысяч человек, большая часть из которых — представители нацбатальонов. Среди военнопленных есть и иностранные наемники, уточнил Чепа. Он добавил, что отношение к военнопленным в России и на Украине существенно отличается.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в республике создали специальный лагерь для российских военнопленных, в отношении которых маловероятен обмен. При этом он уточнил, что остальные попавшие в плен военные ВС РФ содержатся в учреждениях, которые разбросаны почти по всей территории страны.