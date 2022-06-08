Ведущая Первого канала рассказала о «крахе» своего поколения

Ведущая Первого канала Роза Сябитова осудила молодежь за нежелание создавать семью

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова высказалась об отношении молодежи к институту брака. В своем Telegram-канале она осудила молодое поколение за нежелание создавать семью, а также заявила, что в этой серьезной проблеме виновато ее поколение.

«Сейчас я много снимаюсь с блогерами в их проектах, чтобы понять эту молодежь. И вчера была свидетелем краха моего поколения в вопросах воспитания», — рассказала она. Причиной этого Сябитова назвала рассуждения молодых блогеров о смысле создании семьи, которые она услышала во время съемок. По мнению ведущей, они, «как младенцы, не понимали зачем это нужно».

Телесваха сочла, что раньше родителям удавалось донести до своих детей, что семья и дом являются вечными человеческими ценностями. «Только в семье мы не одиноки. Только в семье могут вырасти счастливыми наши дети и достойно состариться мы сами. Только в семье мы можем жить по-настоящему полной жизнью, и только наши родные могут сердечно радоваться нашим успехам и сочувствовать нашим поражениям», — отметила ведущая.

«Почему эти прописные истины мы, взрослые, не смогли донести до этих детей? В чем проблема нашего поколения? Где накосячили? » — задалась вопросами сваха.

Ранее Сябитова раскритиковала идею партнерских родов. Она рассказала, что в СССР мужчина сопровождал жену до приемного отделения и не присутствовал при появлении ребенка на свет. По мнению ведущей, участниками процесса должны быть только сама женщина, ребенок и медицинский персонал.