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В Госдуме раскрыли подробности об индексации тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Алексеенко заявил об индексации тарифов ЖКХ без привязки к инфляции

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко рассказал о том, как пройдет плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Алексеенко раскрыл подробности об индексации тарифов ЖКХ и заявил, что она пройдет без привязки к инфляции и другим экономическим показателям. По его словам, повышение стоимости услуг не отразит в полной мере «необходимость замены инфраструктуры и обслуживания».

«Могу сказать, что это одна из антикризисных мер, что инфляционные процессы не дали сказаться на повышении тарифа для населения. Мы понимаем, что дорожают энергоносители, ресурсы, но лейтмотив нашей внутренней политики — несмотря на внешние факторы, не залезать в карман гражданам», — подчеркнул депутат.

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Марина Совина
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