Китай обвинил США в повышении военных рисков в Индо-Тихоокеанском регионе

Постпред Китая при ООН обвинил США в повышении военных рисков в Индо-Тихоокеанском регионе

Действия властей США в Индо-Тихоокеанском регионе привели к повышению военных рисков. В этом обвинил Вашингтон постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Генеральной Ассамблеи организации по КНДР, передает ТАСС.

«США с усердием воплощают в жизнь свою индо-тихоокеанскую стратегию и выстраивают систему альянсов с соответствующими странами, что повысило риски военной конфронтации в регионе», — заявил постпред.

Чжан Цзюнь призвал американскую сторону отказаться от текущего политического курса и принять меры по разрядке обстановки. В частности, он напомнил о необходимости возобновления работы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times писал, что США сменили свою тактику в ходе боевых действий на Украине. По его мнению, цель поставок вооружений Вашингтоном теперь заключается не в помощи украинской армии, а в создании мирового хаоса, чтобы восстановить потерянные позиции мирового лидерства.