В Китае сообщили о смене тактики США на Украине

Global Times: США больше не хотят победы Украины и стремятся создать мировой хаос

США сменили свою тактику в ходе боевых действий на Украине, пишет обозреватель китайской газеты Global Times.

По мнению автора статьи, цель поставок вооружений Вашингтоном теперь заключается не в помощи украинской армии, а в создании мирового хаоса.

«Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы. Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона», — пояснил журналист.

Роль США в качестве глобального лидера уже пошатнулась, и ситуация вышла из-под их контроля, отметил автор статьи. В попытках восстановить утерянные позиции администрация президента Джо Байдена прикладывает все усилия, чтобы внести турбулентность в мировой порядок.

Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США принимают необходимые меры для того, чтобы избежать конфликта с Россией, однако пояснил, что Вашингтон не признает право вето Москвы на поставки оружия Киеву. Он отметил, что США получили обещание украинских властей, в том числе от президента страны Владимира Зеленского, не применять реактивные системы HIMARS для ударов по целям на территории России.

1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он объявил о передаче реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами Киеву.