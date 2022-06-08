Турецкая лира рухнула после заявления Эрдогана о новом снижении ставки

После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о планах по дальнейшему снижению ключевой ставки, которое он сделал в понедельник, 6 июня, турецкая лира рухнула ниже 17 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов на Стамбульской бирже.

По состоянию на 11:15 по московскому времени лира торгуется на уровне 17,1 лиры за доллар. Таким образом, за сутки турецкая валюта потеряла два процента, а за месяц потери турецкой валюты составили порядка 15 процентов.

Это рекордное падение за последние шесть месяцев, когда обрушение турецкой валюты удалось остановить только интервенциями Центробанка Турции. С того момента регулятор держит ставку неизменной на уровне 14 процентов, что, по мнению экспертов, является неадекватно низким значением.

Однако Эрдоган, являющийся сторонником альтернативной экономической теории, уверен, что низкая ставка помогает бороться с инфляцией. К настоящему времени его взгляды не реализуются на практике. По состоянию на начало июня уровень роста цен в республике достиг 17 процентов.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года стоимость транспортных услуг и продуктов питания взлетела на 107,62 и 91,63 процента соответственно. По данным Турецкого статистического института (TUIK), инфляция достигла рекордных значений за последние 24 года, то есть за все время, которое Эрдоган находится у власти.