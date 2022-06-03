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Экономика

Инфляция в Турции разогналась до 73,5 процента

Годовая инфляция в Турции в мае достигла 73,5 процента и стала рекордной за 24 года

Фото: Omid Armin / Unsplash

По итогам мая годовая инфляция в Турции разогналась, достигнув 73,5 процента, и стала рекордной за 24 года, свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TUIK).

Рост цен в 2022 году превысил максимальный показатель 1998 года, когда страна столкнулась с экономическим кризисом и перестановками в нестабильном коалиционном правительстве, отмечает Reuters.

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Общий рост потребительских цен обусловлен резким увеличением стоимости энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, а также падением курса лиры. За май потребительские цены выросли на 3,5 процентных пункта к 70 процентам в апреле.

По сравнению с тем же периодом 2021 года стоимость транспортных услуг и продуктов питания взлетела на 107,62 и 91,63 процента соответственно. Высокий рост был также зафиксирован в категории товаров для дома и мебели — 82,08 процента. Меньше инфляция затронула сферы телекоммуникаций (плюс 19,81 процента), образования (плюс 27,48 процента), одежды и обуви (плюс 29,8 процента).

Турецкая экономика столкнулась с беспрецедентным инфляционным давлением в связи с политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он является приверженцем альтернативной экономической теории, в рамках которой снижение ключевой ставки позволяет бороться с ростом цен. Турецкий лидер уволил нескольких глав Центробанка.

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Платон Щукин
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