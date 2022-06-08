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Трясущуюся из-за землетрясения на Байкале квартиру сняли на видео

Очевидцы сняли на видео трясущуюся из-за мощного землетрясения на Байкале квартиру

Очевидцы сняли на видео трясущуюся из-за мощного землетрясения на Байкале квартиру. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.

На видеоролике видно, как в одной из квартир в Иркутской области интенсивно раскачивается люстра и дрожат другие предметы.

Пользователи соцсетей подчеркивали, что толчки от сейсмособытия на Байкале ощущали даже жители Читы, которая расположена в 200 километрах от озера. В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в Telegram-канале, что толчки от землетрясения чувствовались в Иркутске, Ангарске, Шелехове.

Анна Щербакова
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