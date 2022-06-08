ЦИАН: загородные участки и дома за год подорожали на 26 и 7 процентов соответственно

В мае 2022 года в России резко подорожали два типа недвижимости — загородные дома и земельные участки. Рекордные рост цен и интерес граждан к этим объектам отметили участники рынка на конференции «Малоэтажное жилье и ИЖС — новые вызовы и тренды», пишет РБК.

По данным ЦИАН, за год земельные участки подорожали в среднем на 26 процентов, до 4,9 миллиона рублей, а частные дома — на 7 процентов, до 17,7 миллиона рублей. Кроме того, в 2022 году впервые за последние 10 лет объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России опередил строительство многоквартирных домов. По оценкам Росстата, с января по март на долю построенного населением жилья пришлось 62,3 процента от всего объема возведенной в стране жилой недвижимости. В апреле этот показатель вырос до 65,3 процента.

«Весьма своевременной стала инициатива правительства распространить льготную ипотеку на заемщиков, решившихся на самостоятельное строительство дома», — отметил президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования (МАИФ), вице-президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) Валерий Казейкин.

Однако специалисты уточнили, что в эконом-сегменте предложение существенно сократилось, а в поселках бизнес-класса пока есть возможность подобрать ликвидные варианты. Учредитель строительной компании АПС ДСК Александр Кальсин убежден, что спрос на участки без подряда и самостоятельное строительство остается стабильным из-за возможности удаленной работы, сокращения объемов зарубежного туризма и необходимости инвестировать существующие средства. «Прогноз на 2022 год остается практически на уровне 2021 года. Средний чек строительства растет, но в ближайшее время мы ожидаем приостановки роста цен на стройматериалы», — предположил эксперт.

Ранее специалисты федеральной компании Этажи отметили рекордный рост спроса на загородные дома. Как отметили эксперты, в среднем по стране показатель в мае 2022 года вырос до 29,3 процента — это на 16,8 процентов выше значений мая 2021-го.