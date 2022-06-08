Украина отказалась предоставить США полную информацию о боях ради оружия

NYT: Украина не предоставляет США всю информацию о боях, чтобы не лишиться оружия

Украина не предоставляет Соединенным Штатам полную информацию о боевых действиях и ситуации в стране, чтобы не лишиться поставок оружия. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как рассказывает издание со ссылкой на неназванных официальных лиц, Украина хочет создать образ силы как для общественности, так и для своих партнеров. Из-за этого власти отказываются делиться информацией, которая может свидетельствовать об их слабости или создавать впечатление, что они «могут не победить». В противном случае это может подтолкнуть США и других западных партнеров Украины к замедлению поставок вооружений, отмечает автор NYT.

Сообщается, что и некие украинские официальные лица признали, что они «не рассказали американцам всего». Даже с военачальниками США высшего порядка, включая министра обороны Ллойда Остина, украинская сторона делятся только своими стратегическими целями, а не подробными оперативными планами. Это вынудило американскую разведку попытаться узнать информацию о ситуации на Украине от других стран, так как они «обладают меньшей информацией, чем им хотелось бы».

По словам источника издания, американские спецслужбы имеют лучшее представление даже о российских вооруженных силах и их планах, нежели об украинских.

В мае сообщалось, что американское руководство составило внутреннее руководство по обмену разведданными с Украиной для того, чтобы избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой.