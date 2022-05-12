Вашингтон ограничил обмен разведданными о военном руководстве России с Киевом

WP выяснила, что в США запретили передачу данных о российском военном руководстве Украине

Американское руководство составило внутреннее руководство по обмену разведданными с Украиной для того, чтобы избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Запрет на распространение

По данным издания, документ запрещает американским военным и госслужащим передавать Киеву детальную информацию о местонахождении представителей российского военного руководства наиболее высокого ранга. Речь идет о высокопоставленных военачальниках и министрах. К примеру, ограничения касаются, в том числе, главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) Валерия Герасимова и главы Минобороны Сергея Шойгу.

Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой The Washington Post

При этом о местонахождении российских офицеров (в том числе генералов) на Украине говорить документ не запрещает. Как объяснил источник, несмотря на это, в качестве мер предосторожности было принято негласное правило не передавать информацию о генералах тоже.

В документе прописан запрет на распространение данных для нанесения ударов по российским целям, находящимся за пределами границ Украины. В США опасаются, что Вашингтон может быть признан стороной, участвующей в ударах, которые Украина якобы может нанести на территории России.

В режиме реального времени

Автор со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве пишет, что США в остальных случаях «в режиме реального времени» передают данные разведки Украине. Информацию о перемещениях российских военных на Украине получают, в том числе, со спутниковых снимков, а также «из конфиденциальных источников».

Это рискует спровоцировать Кремль на ответные действия против США и их союзников, а также повышает угрозу возникновения прямого конфликта между двумя ядерными державами The Washington Post

Собеседники издания объяснили, что американская сторона делится с Украиной данными в «целях самозащиты». На практике Вашингтон почти не контролирует то, как может быть использована секретная информация.

Убийства российских военных

5 мая газета The New York Times опубликовала статью о том, что переданные США разведывательные данные привели к гибели российских офицеров. Число убитых военных не раскрывалось. Издание указало на тот факт, что США ранее неоднократно выступали против передачи Киеву подобной информации.

После этого официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США предоставляют Украине полезные, релевантные и своевременные разведданные. По его словам, помощь Вашингтона носит ограниченный характер.

Это легитимно, законно и ограниченно Джон Кирби официальный представитель Пентагона

Американский лидер Джо Байден посчитал преувеличенной роль США после утечек разведданных. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки доложила, что глава государства недоволен утечками и не считает, что они были конструктивными.

Позже Байден потребовал прекратить передачу подобной информации Киеву. «Они отвлекают от нашей цели», — добавил он и назвал их «контрпродуктивными». Глава ЦРУ Уильям Бернс раскритиковал утечки в СМИ.

Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно, очень рискованно и опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка в частной беседе или публичные разговоры о конкретных разведывательных вопросах Уильям Бернс глава ЦРУ

Реакция России

В Москве на действия США отреагировали жестко. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился к главе ЦРУ Бернсу словами «поздно пить боржоми». Он считает, что нарушения Вашингтона уже не удастся скрыть.

Поздно пить боржоми, мистер Бернс. Мы с Вами хорошо знакомы, встречались в Спасо-хаус. Помните, надеюсь? Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передача США разведданных Киеву не способствует быстрому завершению спецоперации, однако не мешает доведению ее до конца.